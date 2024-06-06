السعودية وإثيوبيا تعلنان إنشاء مجلس أعمال مشترك

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت المملكة العربية السعودية وإثيوبيا ممثلتين باتحاد الغرف السعودية والغرفة التجارية الإثيوبية عن توقيع اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي إثيوبي مشترك في خطوة مهمة لدفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين. 

وجرت مراسم التوقيع على هامش ملتقى الأعمال السعودي الإثيوبي المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا  بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، وبمشاركة أكثر من (250) مستثمرًا وعدد من الوزراء والمسؤولين  الإثيوبيين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة بالبلدين.

 

 ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الحويزي قوله: " إن تأسيس مجلس أعمال بين المملكة وإثيوبيا يأتي ثمرة لجهود مستمرة وبرغبة مشتركة، وسيوفر منصة فاعلة لرجال الأعمال السعوديين والإثيوبيين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية".


واستعرض ملتقى الأعمال المشترك فرص ومزايا وحوافز الاستثمار في إثيوبيا وبخاصة بالمناطق الصناعية والزراعة والطاقة والقطاعات الاقتصادية الأخرى مجال الاهتمام المشترك لدى الجانبين.

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