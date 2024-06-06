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الحكومة تعلن تفاصيل زيادة مدة انقطاع الكهرباء وتخطط لحلول طويلة الأمد

أخبار مصر
بوابة الفجر

أكد أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن إعلان زيادة مدة انقطاع الكهرباء ساعة إضافية يعكس الشفافية والمصداقية التي تسعى الحكومة لتطبيقها في تعاملها مع المواطنين.

 جاء هذا التصريح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد».

وأوضح حمزة أن السبب الأساسي لزيادة مدة انقطاع الكهرباء أمس يرجع إلى أعمال الصيانة في الشبكة القومية للكهرباء.

 وأشار إلى أن الوضع عاد لطبيعته اليوم، ولم يتم تطبيق الساعة الإضافية، وذلك ضمن نظام تخفيف الأحمال لضمان كفاءة التشغيل.

وأشار حمزة إلى أن أقصى استهلاك للكهرباء كان 34600 ميجاوات أمس، بينما بلغ 23700 ميجاوات في اليوم السابق، ومن المتوقع ارتفاع الاستهلاك اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يستدعي تخفيف الأحمال بمقدار 2000 إلى 3000 ميجاوات.

وأكد وجود فرق طوارئ للكهرباء في كافة المحافظات لمواجهة أي أزمة مفاجئة، مشددًا على التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول بشأن توقيتات تخفيف الأحمال.

 وأوضح أن البيانات المشتركة بين الوزارتين تأتي استكمالًا للتنسيق المتبادل.

وأضاف أن وزيري الكهرباء والبترول يعملان على وضع حلول لأزمة تخفيف الأحمال قبل نهاية العام الجاري، مع الحرص على تلبية احتياجات المواطنين. 

وأشار إلى تنسيق خاص بين وزارتي الكهرباء والتعليم لحصر توقيت تخفيف الأحمال من الساعة 3 إلى 7 مساءً خلال امتحانات الثانوية العامة.

واختتم أيمن حمزة حديثه بالإشارة إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير شبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن تزايد إنتاجية الكهرباء يعود إلى المشروعات القومية ونمط الاستهلاك المتغير.

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Elfagr.org

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