أول وفاة بشرية مؤكدة بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور في المكسيك

الفجر الطبي
بوابة الفجر

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة شخص نتيجة أول إصابة مؤكدة مخبريًا بسلالة إيه (إتش 5 إن 2) من إنفلونزا الطيور.

الرجل، البالغ من العمر 59 عامًا والمقيم في المكسيك، توفي في 24 أبريل بعد معاناته من حمى وضيق تنفس وإسهال وغثيان وإعياء عام.

هذه الحالة هي الأولى لإصابة بشرية مؤكدة مخبريًا بهذا المتحور من إنفلونزا الطيور، وكذلك أول إصابة بفيروس إتش 5 بين البشر في المكسيك. 

وأكدت المنظمة أن الرجل ليس له تاريخ في التعرض للطيور الداجنة أو الحيوانات الأخرى.

كما أوضحت الصحة العالمية أن الشخص كان يعاني من ظروف طبية متعددة وكان طريح الفراش لمدة ثلاثة أسابيع قبل ظهور الأعراض الحادة عليه. 

يذكر أن المكسيك رصدت حالات إصابة بالمتحور إيه (إتش 5 إن 2) في الطيور الداجنة.

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