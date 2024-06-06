استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس، 6 يونيو 2024، في بداية التعاملات بعد ارتفاعه أمس. 

هذا الاستقرار يأتي بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك غدًا الجمعة. 

نستعرض فيما يلي أسعار الدولار في البنوك المختلفة وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
- الشراء: 47.57 جنيه
- البيع: 47.67 جنيه

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد
- الشراء: 47.57 جنيه
- البيع: 47.67 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي
- الشراء: 47.57 جنيه
- البيع: 47.57 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر
- الشراء: 47.46 جنيه
- البيع: 47.56 جنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
- الشراء: 47.57 جنيه
- البيع: 47.67 جنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
- الشراء: 47.57 جنيه
- البيع: 47.67 جنيه

تظهر الأسعار استقرارًا نسبيًا في مختلف البنوك، مما يشير إلى حالة من الثبات في السوق النقدي المصري لهذا اليوم.

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