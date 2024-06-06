عاجل:- إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية للترم الثاني 2024

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بوابة الفجر

أعلنت مديرية التعليم بمحافظة القليوبية عن اقتراب صدور نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني لعام 2024، والتي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر. 

تأتي هذه النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، ومن ثم اعتمادها رسميًا من قبل محافظ القليوبية.

طريقة الحصول على النتيجة

يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للمديرية التعليمية. 

يُذكر أن مجموع درجات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية هو 280 درجة، موزعة بالتساوي بين الفصلين الدراسيين، حيث يحصل الطالب على 140 درجة لكل ترم.

توزيع درجات المواد الأساسية

جاء تقسيم درجات المواد الأساسية للترم الثاني على النحو التالي:
- اللغة العربية: 40 درجة
- اللغة الإنجليزية: 30 درجة
- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة
- الرياضيات: 30 درجة
- العلوم: 20 درجة

 الروابط 

يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج والتفاصيل الأخرى المتعلقة بنتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية 2024 عبر الروابط المعتمدة من مديرية التعليم.

 

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