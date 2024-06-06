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تعرف علي موعد انكسار الموجة الحارة

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة على كافة أنحاء البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة.

 من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، حيث سترتفع درجات الحرارة الصغرى في القاهرة لتقترب من حاجز 30 درجة مئوية خلال ساعات الليل.

نصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

نصحت الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، ومنها:
- شرب الكثير من السوائل.
- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.
- متابعة تحديثات النشرة الجوية بانتظام.

موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الأرصاد الجوية أن الموجة الحارة من المتوقع أن تنكسر وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اعتبارًا من السبت المقبل، حيث يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار يصل إلى 4 درجات مئوية.

حالة الطقس اليوم

من المتوقع أن تسود أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار وتكون مائلة للحرارة ليلًا. 

كما توقعت خرائط الطقس تكون شبورة مائية خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، خاصة على المناطق المكشوفة.

نصائح للسائقين

نصحت الأرصاد الجوية قائدي السيارات بتوخي الحذر عند القيادة، وتهدئة السرعة وتشغيل الكشافات صباحًا حفاظًا على أرواح المارة والركاب.

تحذيرات إضافية

شددت الأرصاد الجوية على ضرورة:
- ارتداء الملابس القطنية.
- شرب الكثير من السوائل.
- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.
- البقاء في الأماكن المغلقة خلال ساعات الذروة.
- تجنب وضع مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

 حالة البحرين

 البحر المتوسط: حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.
البحر الأحمر: حالة البحر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

 

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