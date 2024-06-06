استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6 يونيو 2024

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 6 يونيو 2024، في بداية التعاملات عند آخر ارتفاع سجلته أمس الأربعاء، وذلك بمختلف الأعيرة.

سجل الذهب عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 20 جنيهًا للبيع، وفقًا للتحديث اللحظي الصادر عن شعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- سعر الذهب عيار 18:

- سعر البيع: 2678 جنيهًا

- سعر الشراء: 2661 جنيهًا

- سعر الذهب عيار 21:

- سعر البيع: 3125 جنيهًا

- سعر الشراء: 3105 جنيهات

- سعر الذهب عيار 24:

- سعر البيع: 3571 جنيهًا

- سعر الشراء: 3548 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 6 يونيو 2024، قيمة 25000 جنيه.

أسعار الذهب أمس الأربعاء قبل الارتفاع

- سعر الذهب عيار 24: 3548.6 جنيه

- سعر الذهب عيار 21: 3105 جنيهات

- سعر الذهب عيار 18: 2661.5 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية

تتباين أسعار الذهب في محلات الصاغة المختلفة والأسواق حسب احتساب قيمة المصنعية التي يضعها كل تاجر على حدة.

تختلف هذه القيمة بشكل دائم حسب العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية، وتتراوح قيمة المصنعية من 100 إلى 150 جنيهًا للجرام.

أسعار سبائك الذهب اليوم

- سبيكة الذهب وزن 1 جرام: 3548 جنيهًا دون مصنعية

- سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: 8870 جنيهًا

- سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 17740 جنيهًا