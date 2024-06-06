نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتابع سير العمل وموقف الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة سوهاج الجديدة

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية بمدينة سوهاج الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، وموقف تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، يرافقه المهندس أحمد عمران، والمهندس أشرف فتحي، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس هيثم أبوحمادي، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو الهيئة، والمهندس محمد عبدالله يوسف، رئيس جهاز المدينة.



واستهل المهندس أمين غنيم، الزيارة بعقد اجتماع بمقر جهاز مدينة سوهاج الجديدة، وتم الاطلاع على عرض تقديمي عن مدينة سوهاج الجديدة، والمشروعات الجارى تنفيذها من إسكان وخدمات وطرق ومرافق ورى وصرف وزراعة وتنمية.



وتحدث المهندس محمد عبدالله يوسف، عن تاريخ إنشاء المدينة، والمساحة الإجمالية التي تبلغ ٣٠٣٥١ فدانا، وما تتميز به من موقع متميز، حيث يحدها من الشمال جامعة سوهاج الحكومية، ومن الجنوب مطار سوهاج الدولى، وللمدينة 4 مداخل رئيسية وتقدر مساحة الكتلة الشمالية للمدينة بنحو ٢٥٠٠ فدان والتوسعات الجنوبية الحالية تقدر بـ٩٩٠٠ فدان، حيث تم تخصيص ٢٢٥٦٧ قطعة أرض مرفقة وجارٍ طرح ٢٠٦ قطع أراض شاغرة على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات ضمن برنامج مسكن، وتم عرض موقف مشروعات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ٧٦٥٦ وحدة سكنية، وتم تخصيص ٧٠٢٤ وحدة، وجارٍ تنفيذ ١١٨٨ وحدة سكنية بمنطقة التوسعات الجنوبية.



وعقب ذلك، تفقد المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، مستشفى شفاء الأطفال بمركز خدمات المدينة بطاقة ٢٦٣ سريرا، المكونة من بدروم وأرضى + ٦ أدوار متكررة لخدمة أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المحيطة بها، والتي بلغت نسبة الإنجاز بها ٩٨%.



ثم استكمل نائب رئيس الهيئة، الجولة التفقدية، بالمرور على المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة، والتي شملت أعمال المرافق والطرق بهدف الاطلاع على نسب التنفيذ ودفع العمل، وتذليل أي عقبات.



وشدد المهندس أمين غنيم، على ضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع للمدينة، والالتزام بأعمال النظافة والتجميل وصيانة الطرق، كما شدد على التوسع فى المسطحات الخضراء، نظرًا للكثافة السكانية المتزايدة يومًا بعد يوم.



ثم توجه نائب رئيس الهيئة، ومرافقوه، إلى محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، واستمعوا إلى شرح عن جميع مراحل تنقية المياه بداية من المأخذ حتى آخر مرحلة وهي خروج المياه المرشحة، وتم المرور على عنبر الطلمبات، والتأكد من انتظام العمل بالمحطة والتى تعمل بطاقة ٣٥ ألف متر مكعب يوميًا كمرحلة أولى بتكلفة إجمالية بلغت ١٨٠ مليون جنيه.



وتفقد المهندس أمين غنيم، محطة معالجة الصرف الصحي بالتوسعات الجنوبية للمدينة، والتى تعمل بطاقة استيعابية قدرها ١٢ ألف متر مكعب يتم معالجتها وإعادة استخدامها لرى كافة زراعات المدينة.

وجدد المهندس أمين غنيم، التأكيد على أن الزيارات والمتابعات الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

