مجزرة في مدرسة النصيرات: استشهاد 30 فلسطينيًا وإصابة العشرات

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بوابة الفجر

استشهد 30 فلسطينيًا وأصيب العشرات في مجزرة ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف مدرسة "السردي" التي تؤوي نازحين في مخيم 2 بالنصيرات.

تفاصيل المجزرة

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صباح اليوم، عن استشهاد عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال وصلوا أشلاء إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، حسب "تليفزيون فلسطين".

 التصريحات الرسمية

أوضح المكتب أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة في مدرسة تؤوي نازحين، وسط توقعات بارتفاع عدد الشهداء بسبب العدد الكبير من الإصابات الخطيرة والحرجة.

 وأضاف البيان: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة تجاه الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في غزة".

 استمرار الحرب

وتستمر الحرب لأكثر من 230 يومًا على التوالي، حيث بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

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