تحذير من دونالد ترامب: اقتراب حرب عالمية ثالثة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة ومرشح بارز للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أطلق تحذيرًا حول احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة بسبب التطورات الأخيرة في الأزمة الروسية الأوكرانية.

في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أعرب ترامب عن قلقه من تصريحات القادة الأوكرانيين حول استهداف الأراضي الروسية، مشيرًا إلى أنه يتعين على الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، اتخاذ إجراءات فورية لحل الأزمة بدلًا من الدخول في صراعات عسكرية دولية.

التصريحات والتفاعلات الدولية

تحدث ترامب عن بداية الحديث من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول استخدام الأسلحة النووية، كرد فعل على تلك التصريحات من أوكرانيا، معتبرًا أن تدخله سيساهم في تهدئة التوترات. وأكد أنه لن يسمح بحدوث حرب عالمية ثالثة.

وفي تاريخ 31 مايو، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن موافقة الرئيس بايدن على استخدام القوة العسكرية الأمريكية لتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، استجابة لطلب من الحكومة الأوكرانية.

ردود الفعل الدولية

من جهته، رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 28 مايو، بأن اختيار أهداف الضربات الروسية يتم بشكل آلي أو عن بُعد، دون مشاركة عسكرية أوكرانية، معتبرًا ذلك تحديًا لدول حلف الناتو لفهم معنى هذه الأفعال.

تحمل التصريحات الأخيرة لترامب وبوتين وبايدن دلالات كبيرة على التوترات الجارية، مما يستدعي الحاجة إلى حلول دبلوماسية فورية لتفادي التصعيد العسكري وتحقيق الاستقرار الدولي المطلوب.