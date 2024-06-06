انخفاض أسعار الأضاحي في مصر قبيل عيد الأضحى 2024

في أجواء من الرواج قبيل عيد الأضحى، شهدت أسواق الماشية في مصر انخفاضًا في أسعار الأضاحي اليوم، وفقًا لتصريحات عصام عبدالجليل، عضو شعبة القصابين في الشرقية.

الأسعار الحالية

تراجع سعر كيلو اللحم البقري الكبير السن إلى ما بين 105 و110 جنيهات، بينما يتراوح سعر لحم العجول الصغير السن بين 160 و165 جنيهًا، وفقًا لتصريحات حلمي العزبي، المتخصص في أسعار العجول والبقر.

أسعار الأضاحي اليوم

تقدمت شعبة القصابين بمجموعة من الأسعار الحالية كما يلي:

- لحم البقر الكبير: 155 جنيهًا للكيلو.

- الجاموس الصغير: 165 جنيهًا للكيلو.

- الجاموس الكبير: 155 جنيهًا للكيلو.

- البقري الصغير: 165 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأضاحي في أسواق اللحوم

- سعر اللحم البقري الكبير السن: نحو 110 جنيهات.

- سعر اللحم البقري الصغير السن: بين 140 و150 جنيهًا.

- أسعار اللحم البتلو: 250 جنيهًا.

- سعر كيلو لحوم الماشية الذكور: 170 جنيهًا.

- سعر الضأن: 175 جنيهًا.

أسعار الخرفان

- الخروف البلدي: بين 160 و220 جنيهًا للكيلو.

- الخروف البرقي: بين 190 و225 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

- لحم البقر البرازيلي: بين 280 و350 جنيهًا.

- لحم البقر الهندي المفروم: 250 جنيهًا.

- لحم الكندوز: 230 جنيهًا.

- السجق المستورد: 180 جنيهًا.

توضح الأسعار الحالية للأضاحي واللحوم في مصر تقلبات ملحوظة مع اقتراب عيد الأضحى، ما يعكس حالة الطلب العالية والتحديات التي تواجهها الأسواق في هذا التوقيت من العام.