مصر وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية لتعزيز التنمية المستدامة في إفريقيا



وقعت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) -وكالة التعاون الإنمائي الرسمية بكوريا الجنوبية - مذكرة تفاهم مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتنفيذ أنشطة ومبادرات مشتركة بشأن التعاون التنموي في بلدان ثالثة خاصة في إفريقيا من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

وقع مذكرة التفاهم كل من رئيس (كويكا) وونسام تشانغ والسفير خالد عبد الرحمن سفير مصر لدى كوريا نيابة عن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في كوريا على هامش القمة الكورية الإفريقية 2024.



وأوضحت "كويكا" في بيان اليوم الخميس، أنه بموجب مذكرة التفاهم ستنفذ الوكالتان معا أنشطة التعاون الثلاثي والتي من شأنها تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للبلدان المستفيدة في إفريقيا.



وسيركز التعاون الثلاثي على بناء قدرات مسؤولي الدول الإفريقية في مختلف المجالات مثل الزراعة والري والرعاية الصحية لمساعدتهم على مواجهة تحديات التنمية بشكل فعال من خلال الاستفادة من المعرفة التقنية وأفضل الممارسات والموارد في كل من مصر وكوريا للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسيستمر هذا التعاون على مدار خمس سنوات من تاريخ توقيع المذكرة.

وقال وونسام تشانغ إن كويكا تعمل بنشاط على تعزيز التعاون الثلاثي في قطاع التنمية معربا عن تطلعه أن تسهم الشراكة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز نتائج التعاون فيما بين دول الجنوب في المنطقة.

من جانبه أكد السفير خالد عبدالرحمن أن كوريا دولة ذات أولوية ولديها خبرة فنية في مجالات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة وستكون "كويكا " شريكا رئيسيا في جهود مصر لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في إفريقيا.