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تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن وجود ثمانية سفن في أرصفة الموانئ التابعة للهيئة، حيث تمت عمليات تداول بضائع عامة ومتنوعة بلغت 12000 طن، وقد تم تحميل وتفريغ 653 شاحنة و200 سيارة.

ومن ضمن حركة الواردات، وصلت 5000 طن بضائع، ووصلت 349 شاحنة و187 سيارة، فيما بلغت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، وشملت 304 شاحنة و13 سيارة.

وفيما يتعلق بميناء سفاجا، يستعد اليوم لاستقبال العبّارة "أمل"، بينما غادرت السفينتان "الحرية 2" و"بوسيدون اكسبريس"، وفي الأمس استقبل الميناء السفينتين "بوسيدون اكسبريس" و"الرياض"، وغادرت "سينا" و"الرياض".

وتم تداول 2100 طن بضائع و208 شاحنات في ميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن، وهي "بريدج"، "كوين نفرتيتى"، "آور"، و"آيلة".

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4245 راكب خلال الفترة المذكورة.

Elfagr.org

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