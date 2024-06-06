رئيس اتحاد البنوك: انتهاء سوق النقد الموازية وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج



قال محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية رئيس اتحاد بنوك مصر إن الجهاز المصرفي المصري حاليا يشهد تطورات مهمة زادت من قوته مؤكدا أن السوق الموازية للنقد الأجنبي في مصر انتهت كما زادت تحويلات المصريين في الخارج عبر الجهاز المصرفي.

جاء ذلك في كلمة محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية رئيس اتحاد بنوك مصر اليوم الخميس، أمام فعاليات "الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية" الذي يعقده اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية".

ووأضاف الأتربي أن حصيلة النقد الأجنبي للبنوك زادت مؤخرا عشرات الأضعاف ما يؤكد نجاح سياسة الحكومة والبنك المركزي مشيرا إلى صفقة مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار التي ساهمت في زيادة تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وأخرجت الاقتصاد من عنق الزجاجة.

ونبه إلى أن هذه التطورات غيرت نظرة مؤسسات التقييم الدولية إلى الاقتصاد المصري إلى نظرة مستقبلية إيجابية. وقد انطلقت اليوم فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام بالمصارف العربية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية البنك المركزي المصري ويحضره العديد من قيادات المصارف العربية ويعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري في شرم الشيخ لبحث أبرز مستجدات المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويبحث المشاركون أيضا معوقات الامتثال للمعايير الدولية والتشريعات والضوابط الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي، وأفضل الممارسات للتغلب عليها كما يناقش الفرص والتحديات في استخدام التكنولوجيا المالية من قبل السلطات الرقابية في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتطرق جلسات المؤتمر إلى تجارب الدول العربية في مجال استخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات في المصارف ومخاطر وتداعيات انتشار العملات المشفرة وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات لمواجهتها ومناقشة الأمن السيبراني في القطاع المصرفي العربي.