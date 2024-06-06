دار الإفتاء المصرية تعلن موعد عيد الأضحى 2024 وبداية شهر ذي الحجة
اعلنت دار الإفتاء المصرية عن استطلاع هلال شهر ذي الحجة وبالتالي بداية العشر الأوائل من الشهر، اليوم الخميس، 6 يونيو 2024 (29 ذي القعدة 1445 بعد صلاة المغرب.
رؤية هلال شهر ذي الحجة
إذا ثبتت رؤية الهلال، فإن يوم غد الجمعة 7 يونيو 2024 سيكون أول أيام العشر الأوائل من ذي الحجة.
وإذا لم تثبت الرؤية، فستكون غدا الجمعة هي المتمة لشهر ذي القعدة، وأول أيام العشر الأوائل من ذي الحجة ستكون يوم السبت 8 يونيو.
وفقًا للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن غرة شهر ذي الحجة للعام الحالي 1445 ستوافق يوم الجمعة 7 يونيو 2024.
موعد عيد الاضحي ووقفة عرفات
- وقفة عيد الأضحى 2024 ستكون يوم السبت 15 يونيو 2024.
- عيد الأضحى 2024 في مصر سيكون يوم الأحد 16 يونيو 2024، وستكون إجازة العيد من 16 إلى 19 يونيو 2024.