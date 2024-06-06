محافظ الجيزة يصدر قرارات جديدة لتحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء

أخبار مصر
بوابة الفجر

 نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، ثلاثة قرارات صادرة عن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بشأن تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء بمناطق متعددة داخل المحافظة.

من بين هذه القرارات، كان القرار رقم 520 لسنة 2024 والذي ينص على تحديد قيمة سعر المتر المسطح بالجنيه المصري مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية. 

وينطبق هذا القرار على مختلف الاستخدامات (سكنى- إداري- تجاري- خدمي- صناعي) في كافة المراكز والمدن الواقعة ضمن نطاق المحافظة، وذلك وفقًا للجداول المرفقة بالقرار.

محافظ الجيزة يصدر قرارات جديدة لتحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء الجيزة تحديد الأسعار التصالح المخالفات تصالح مخالفات البناء
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