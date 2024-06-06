استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، اليوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، بعد آخر ارتفاع شهده في نهاية تعاملات الأمس.

وفقًا لآخر تحديث لأسعار الصرف في البنوك المصرية، يسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.56 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

كما يسجل سعر الدولار في بنك مصر 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

وبالنسبة للبنك التجاري الدولي (CIB)، سجل سعر الدولار 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

في بنك البركة، بلغ سعر الدولار 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.