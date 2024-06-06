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استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، اليوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، بعد آخر ارتفاع شهده في نهاية تعاملات الأمس.

  • وفقًا لآخر تحديث لأسعار الصرف في البنوك المصرية، يسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.56 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.
  • كما يسجل سعر الدولار في بنك مصر 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.
  • وبالنسبة للبنك التجاري الدولي (CIB)، سجل سعر الدولار 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.
  • في بنك البركة، بلغ سعر الدولار 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.
  •  في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.
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