استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية
استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، اليوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، بعد آخر ارتفاع شهده في نهاية تعاملات الأمس.
- وفقًا لآخر تحديث لأسعار الصرف في البنوك المصرية، يسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.56 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.
- كما يسجل سعر الدولار في بنك مصر 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.
- وبالنسبة للبنك التجاري الدولي (CIB)، سجل سعر الدولار 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.
- في بنك البركة، بلغ سعر الدولار 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.
- في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.