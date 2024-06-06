ارتفاع وتذبذب.. تعرف علي أسعار مواد البناء

في الفترة الأخيرة، يولي العديد من المواطنين اهتمامًا كبيرًا بمتابعة أسواق مواد البناء، خاصةً بعد الموجة من التقلبات التي شهدتها أسعار حديد التسليح وخام البليت، والتي انعكست على باقي مواد البناء.

وفيما يلي استعراض لأحدث أسعار الحديد والأسمنت، وفقًا لتقارير بوابة أسعار مجلس الوزراء، في ضوء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير:

أسعار الحديد (6 يونيو 2024):

الحديد الاستثماري: 39،720 جنيه/طن (ارتفاع 470 جنيه)

حديد عز: 41،838 جنيه/طن (انخفاض 375 جنيه)

حديد السويس: 39،000 جنيه/طن

حديد المراكبي: 41،000 جنيه/طن

حديد بشاي: 41،000 جنيه/طن

حديد العشري: 37،500 جنيه/طن

حديد الجيوشي: 39،000 جنيه/طن

أسعار الأسمنت (6 يونيو 2024):