ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية
في يوم الخميس 6 يونيو 2024، شهد سعر الريال السعودي ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

في البنك الأهلي، سجل سعر الريال السعودي 12.6586 جنيه للشراء و12.6866 جنيه للبيع. كما سجل في بنك مصر 12.6586 جنيه للشراء و12.6866 جنيه للبيع.

وعلى مستوى البنك المركزي المصري، سجل سعر الريال السعودي 12.6576 جنيه للشراء و12.6845 جنيه للبيع. أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل 12.6506 جنيه للشراء و12.6877 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة، سجل سعر الريال السعودي 12.6535 جنيه للشراء و12.6840 جنيه للبيع.

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ظل اهتمام المسافرين للحج والعمرة في هذه الفترة من العام.

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