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خطوة نحو التأهل لكأس العالم 2026.. موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 يلتقي المنتخب الوطني المصري اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم 2026، مع نظيره بوركينا فاسو على استاد القاهرة الدولي. 

موعد المباراة

تنطلق المباراة في العاشرة مساءً وسوف تنقلها قناة أون تايم سبورتس الأولى، بالإضافة إلى قناة SSC سبورت السعودية المشفرة.

يدخل المنتخب المصري المباراة وهو في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه الفوز في أول مباراتين، بينما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد فوز وتعادل.

ويأمل المنتخب المصري بقيادة المدير الفني حسام حسن، في تحقيق الفوز والاستمرار في الصدارة، وذلك للاقتراب خطوة من حلم التأهل لكأس العالم 2026، وسوف تشهد المباراة صراعًا قويًا بين الفريقين للفوز والحفاظ على موقعه في المجموعة.

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