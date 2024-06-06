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نجم المغرب على رادار عملاق إسبانيا

الفجر الرياضي
المغرب
المغرب

دخلت إدارة نادي أتليتكو مدريد، في مفاوضات مع نايف أكرد لتعزيز صفوف الفريق، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

نايف أكرد مدافع المغرب على رادار عملاق إسبانيا

واختتم فريق أتلتيكو مدريد منافسات الموسم الماضي، محتلًا المركز الرابع في مسابقة الدوري الإسباني، برصيد 76 نقطة.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية، أن فريق أتليتكو مدريد يسعى إلى التعاقد مع اللاعب المغربي نايف أكرد، مدافع فريق وست هام الإنجليزي.

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وأضافت أن الروخي بلانكوس، قدم عرَضًا ماليًا لمدافع منتخب المغرب خلال فترة الانتقالات الصيفية، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت التقارير، بأن مهمة أتليتكو مدريد ليست سهلة في الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 28 عاما، حيث يناقش الفريق عروضا كبيرة أبرزها من أندية سعودية.

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