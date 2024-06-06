بكلمات مؤثرة.. محمود الليثي يرثي والدته

رثى المطرب محمود الليثي والدته، التي رحلت عالمنا صباح يوم الجمعة الماضية، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

قال "الليثي" خلال الفيديو:"أنا بحمد ربنا عز وجل على حبكم ليا الكبير، وبحمد ربنا إني شوفت غلاوتي في عينيكم وحضن ربنا ليا في وشكم، وبمجيتكم ليا دي أنتم فوق راسي، الله يرحمك ياما كنتي خفيفة عليا في الدنيا وفي موتك، وورتيني حب الناس".

وتابع مقدما الشكر لكل من حضر لتقديم واجب العزاء في وفاة والدته، قائلا: "أنا بشكر الناس كلها وحبايبي وأهلي وناسي على كل راجل عفر تراب رجله وجه عزاني في أمي الله يرحمها".

وفاة والدة محمود الليثي

وكانت قد رحلت عن عالمنا صباح يوم الجمعة الماضي، والدة المطرب محمود الليثي، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات، وتم تشييع الجنازة، عقب صلاة الظهر، من مسجد الحصري في منطقة 6 أكتوبر، وأقيم العزاء، يوم الأحد في مسجد عمر مكرم،عقب صلاة المغرب.

وقد أعلن خبر وفاتها الفنان عدوية شعبان عبد الرحيم عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"، حيث قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون أمي الثانية والدة حبيب العالم أخويا محمود الليثي وحمادة الليثي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون".