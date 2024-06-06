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"المسلسل يشبهنا بشكل كبير".. صُناع "الوصفة السحرية" يكشفون كواليس كتابة العمل

الفجر الفني
بوابة الفجر

 


أيام قليلة تفصلنا عن بداية مسلسل "الوصفة السحرية"، والذي يتأهب شريحة كبيرة من الجمهور لمتابعة الأحداث، إذ كشفت مديرة الورشة الكاتبة دعاء عبد الوهاب كواليس كتابة العمل.

وقالت دعاء عبدالوهاب: "أن كواليس كتابة العمل كانت جيدة، وأنهم أحبوا الشخصيات وكل شخص من فريق الكتابة رأى نفسه أو أحد أصدقائه في شخصية من الشخصيات، لأنها كانت حقيقية".

وأكدت الكاتبة: "ويعد مسلسل الوصفة السحرية من أقرب الأعمال إلينا، ويشبهنا بشكل كبير، ونراهن أن الجمهور سوف يرى نفسه في شخصيات المسلسل".

وقال هاني سرحان؛ مؤسس الورشة، عن أحدث أعمالها مسلسل الوصفة السحرية "أنه سعيد بالتجربة الجديدة الذي يخوضها مصنع الحكايات، وأنها تجربة مختلفة عن الأعمال السابقة للورشة، ويتمنى أن يحبها الجمهور مثلما أحببها مؤلفي الورشة".

قصة مسلسل الوصفة السحرية

وتدور قصة مسلسل "الوصفة السحرية" حول مشاكل الزواج والعلاقات الرومانسية والاجتماعية، من خلال نماذج مختلفة من الأزواج.

ويطرح العمل سؤال هل هناك وصفة سحرية لو عرفناها سنصل إلى السعادة وستحل جميع مشاكلنا؟، والوصفة السحرية لزواج ناجح هو اسم الكتاب، الذي تتحرك من خلاله الأحداث، لتتغير حياة الأبطال.

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