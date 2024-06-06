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"سأصبح عروس".. اللقطات الأولى من حنة جميلة عوض

الفجر الفني
بوابة الفجر

 

حرصت الفنانة جميلة عوض على مشاركته جمهورها باقة من الصور، لاحتفالها بليلة الحنة قبل حفل زفافها، من المونتير أحمد حافظ، والذي من المقرر إقامته مساء الخميس السادس من يونيو.

نشرت جميلة عوض على حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، صورة لديكورات الحفل، واكتفت بالبلالين البيضاء والفضية مع جملة Bride To Be، أو "سأصبح عروس"، وظهرت تورتة الاحتفال مزينة بفيونكة.

وارتدت جميلة فستان بتصميم Slip، أي منزلق، وجاءت التسمية في البداية لأنه يشبه الملابس الداخلية المنزلقة من الأكتاف، ويتم قصه بشكل تقليدي على شكل حمالات رفيعة.

عقد قران جميلة عوض

واحتفلت الممثلة جميلة عوض بعقد قرانها، مساء الاثنين الموافق 3 يونيو، على المونتير أحمد حافظ، وسط فرحة عائلتها واصدقاءها، ونشرت بعض الصور على منصات التواصل الاجتماعي، مما نالت اعجاب عدد كبير من جمهورها.

وفي سياق متصل كان آخر أعمال أحمد حافظ، فيلم "إن شاء الله ولد"، يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.

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