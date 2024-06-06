برومو "أولاد رزق 3" يقترب من الـ 2 مليون مشاهدة في 48 ساعة

يواصل أبطال وصناع الفيلم الشهير "ولاد رزق" تقديم الجزء الثالث من هذه السلسلة الناجحة التي حققت نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا منذ بداية عرض أول جزء في عام 2015 الذي وصلت إيراداته ما يقرب من 24 مليون جنيه في شباك التذاكر، وحتى الجزء الثاني من الفيلم الذي حقق 101 مليون جنيه في شباك تذاكر السينمات، ليس هذا وحسب بل أنه احتل أيضًا المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للايرادات في السينما المصرية.

برومو أولاد رزق 3 يحقق 2 مليون مشاهدة



وقامت الشركة المنتجة للفيلم بطرح الإعلان الرسمي الخاص بفيلم "ولاد رزق 3- القاضية" أول أمس الثلاثاء الموافق يوم 4 من شهر يونيو الجاري وهو من بطولة أحمد عز، وقد حقق البرومو الرسمي الخاص بالعمل نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وصلت عدد المشاهدات إلى 2 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة.

موعد فيلم ولاد رزق 3- القاضية



من المقرر أن يتم طرح فيلم ولاد رزق 3 القاضية في السينمات المصرية بدءًا من يوم 12 من شهر يونيو الجاري بجميع دور العرض ليُنافس أفلام موسم عيد الأضحى المبارك المُقبل.



ويشهد موسم أفلام عيد الأضحى لهذا العام منافسة قوية حيث يتواجد بالسينمات عدة أفلام أخرى مثل فيلم أهل الكهف لخالد النبوي، عصابة الماكس بطولة أحمد فهمي، واللعب مع العيال لمحمد عادل إمام.

أبطال فيلم ولاد رزق الموسم الثالث

يشهد الموسم الثالث من فيلم ولاد رزق 3 مشاركة عدد كبير من الفنانين المتميزين منهم أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، أسماء جلال، فيدرا، محمد ممدوح، سيد رجب، نسرين أمين، محمد لطفي، وآخرين من النجوم

ويظهر كلًا من كريم عبد العزيز وأحمد فهمي ورزان المغربي كـ ضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، أما الإخراج فـ هو للمخرج طارق العريان.