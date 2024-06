هبة مجدي تعلن عن مشروعها الجديد عبر إنستجرام وتترك التخمين للجمهور

أعلنت الفنانة هبة مجدي عن مشروع جديد لها تخوضه ولكنها لم توضح بعد ما هو، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام وتركت التخمين للجمهور حيث أنها لم توضح ما هى طبيعة المشروع.

نص منشور هبة مجدي على إنستجرام

وعلقت الفنانة هبة مجدي على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام من خلال خاصية الكابشن، وقالت:" Proud to announce the new project with my beautiful brand stay tuned"

" فخورة بالاعلان عن المشروع الجديد مع علامتي التجارية المفضلة ترقبوا".

آخر أعمال الفنانة هبة مجدي

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي هو مشاركتها في الجزء الرابع من مسلسل المداح- أسطورة الوادي والذي قدمت من خلاله شخصية رحاب وهى زوجة صابر الذي يجسد شخصيته الفنان حمادة هلال، وقدمت هبة مجدي شخصية رحاب بدلًا من الفنانة نسرين طافش التي قدمت نفس الدور في الجزء الأول من العمل، وقد حقق الجزء الرابع من مسلسل المداح الذي يحمل عنوان أسطورة الوادي نجاحا جماهيريا كبيرا كعادة سلسلة المداح وتصدرت معظم حلقاته التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء عرضه طوال موسم شهر رمضان الكريم.

أبطال مسلسل المداح الموسم الرابع

شارك في مسلسل المداح في موسمه الرابع عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، سهر الصايغ، حنان سليمان، فتحي عبد الوهاب، دنيا عبد العزيز، صفاء جلال، دياب، مي سليم، حنان يوسف، حمزة العيلي، أشرف ذكي، وآخرين والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.