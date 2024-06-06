عمرو محمود ياسين مؤلف مسلسل ياسمين عبد العزيز رمضان 2025



تعاقد السيناريست عمرو محمود ياسين مع الفنانة ياسمين عبد العزيز ليكون هو مؤلف مسلسلها الجديد الذي سيتم عرضه في ماراثون دراما رمضان للعام القادم 2025 بعد غياب الفنانة ياسمين عبد العزيز عن ماراثون دراما رمضان لهذا العام الحالي، ولكن لم يتم الكشف إسم المسلسل بعد ولكنه ينتمي إلى فئة الأعمال الرومانسية التي تدور في إطار درامي مميز وكانت ياسمين عبد العزيز قد قالت في أحد اللقاءات أنه سيكون من أقوى الأعمال وسيكون مفاجأة للجمهور.

مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025 هو ثالث تعاون بينها وبين عمرو محمود ياسين



يعد هذا التعاون الثالث بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والسيناريست عمرو محمود ياسين، حيث كان التعاون الأول بينهما من خلال مسلسل بعنوان "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، وشريف منير والذي تم عرضه في أبريل من عام 2020، وهو مسلسل تدور قصته في إطار من الإثارة والتشويق حول "غالية" التي تلعب شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز والتي تتزوج من المخرج المشهور عبدالله وتتعرض حياتهما للعديد من الازمات والمشاكل فيتخذ قرار الإنفصال، ومن ثم تُعجب بشخص آخر ولكنها تخاف من دخول تجربة عاطفية أخرى وتفشل.

أما عن التعاون الثاني بينهما كان من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي تم عرضه بعدها بعام وهو عام 2021 وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، وآخرين من النجوم

والعمل من إخراج مصطفى فكري، وتدور قصته حول "غزال" التي يجبرها والدها على الزواج من رجل الأعمال الثري والذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، ومن ثم تقع في حب الخديوي والذي جسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، ودارت باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.



آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز



ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها الفنانة ياسمين عبد العزيز هو مسلسل بعنوان "ضرب نار" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان للعام الماضي 2023 بطولة الفنان أحمد العوضي، ماجد المصري، بدرية طلبة، إيمان السيد، وآخرين من النجوم

ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.