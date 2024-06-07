السنغال تسقط في فخ الكونغو الديمقراطية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سقط منتخب السنغال في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

السنغال تسقط في فخ الكونغو الديمقراطية

ورفع منتخب السنغال بهذا التعادل رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن السودان صاحب المركز الثاني.

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على الجانب الآخر، رفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن توجو في المركز الرابع، ونقطة واحدة عن جنوب السودان في المركز الخامس، ونقطتين عن موريتانيا متذيل الترتيب.

وتقدم المنتخب السنغالي عن طريق إسماعيلا سار في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك منتخب الكونغو الديمقراطية التعادل عبر فيستون مايلي (85).
 

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