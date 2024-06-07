غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تغلب منتخب غانا على مضيفه المالي بنتيجة 2-1 الخميس، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات مونديال 2026.

غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026

المنتخب المالي بادر بالتسجيل عن طريق كاموري دومبيا في الدقيقة (45+1)، لكن إيرنست نواماه أحرز هدف التعادل لغانا في الدقيقة 58.

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وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل، خطف المنتخب الغاني، النقاط الثلاث، عقب تسجيل جوردان آيو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة (90+4).

وارتفع رصيد منتخب غانا إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف جزر القمر (المتصدر).

في المقابل، توقف رصيد منتخب مالي عند 4 نقاط في المركز الثالث، بعدما تلقى خسارته الأولى في المجموعة.

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