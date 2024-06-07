اكتسح المنتخب الهولندي نظيره الكندي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء الخميس، في مباراة دولية ودية.

هولندا تسحق كندا استعدادا لليورو

وتقدم منتخب الطواحين الهولندية عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة 50، قبل أن يضيف جريمي فريمبونج الهدف الثاني (57).

وفي الدقيقة 63، سجل فوتر فيجورست الهدف الثالث للمنتخب الهولندي، فيما اختتم فيرجيل فان دايك رباعية هولندا (83).

ويستعد منتخب هولندا لخوض بطولة كأس أمم أوروبا التي تنطلق يوم 14 يونيو/ حزيران في ألمانيا، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والنمسا وبولندا.

على الجانب الآخر، يلعب منتخب كندا في بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 20 من الشهر الجاري، ويتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الأرجنتين وبيرو وتشيلي.