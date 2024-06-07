نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتابع سير العمل وموقف الخدمات بمدينتي قنا الجديدة وغرب قنا

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية الجارى تنفيذها بمدينتي قنا الجديدة وغرب قنا، لمتابعة سير العمل بالمشروعات وموقف الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه المهندس أحمد عمران، والمهندس أشرف فتحي، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس هيثم أبوحمادي، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز قنا الجديدة – المشرف على غرب قنا.



واستهل المهندس أمين غنيم، الزيارة بعقد اجتماع بمقر جهاز مدينة قنا الجديدة، واطَّلع على عرض تقديمي عن مدينتي قنا الجديدة وغرب قنا، عن المشروعات الجاري تنفيذها، ونسب التنفيذ ومواقف الاستثمارات بالمدينتين، وكذلك شرح تفصيلي عن أهم المشروعات التنموية.



ثم انتقل المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، لتفقد محطة مياه مدينة قنا الجديدة بالحي السكني الثانى بطاقة ٢٣.٥٠ ألف م٣/يوم، واستمع إلى شرحٍ عن جميع مراحل تنقية المياه بتطبيق كافة التعليمات الواردة من وزارة الصحة لتقديم أفضل خدمة لسكان المدينة، ثم تفقد أعمال الزراعة بالمحاور الرئيسية والحدائق والمسطحات الخضراء بالمدينة.



وتفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، معدلات التنفيذ لأعمال البنية الأساسية: شبكات ( صرف - مياه - رى - طرق ) للمرحلة الأولى بمساحة ١٤٠٠ فدان شاملة أعمال الخط الناقل للمياه بمدينة غرب قنا، وكذلك المرحلة الأولى من المأخذ ومحطة التنقية.



كما تفقد مسئولو الإسكان، معدلات ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وسكن مصر، للاطلاع على مستجدات الأعمال بالمشروعين بمدينة غرب قنا.



وشدد غنيم على المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، وكذا الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المطلوبة في التنفيذ.

