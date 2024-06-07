رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد أعمال الطرق بمشروع جنة بالحي الساس

تفقد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادى، نائب رئيس الجهاز، أعمال الطرق " الطبقة الرابطة " بمشروع جنة، 28 عمارة بالمجاورة ٣٤ بالحى السادس، ضمن أعمال تنسيق الموقع العام والسور والبوابات والطرق للمشروع.



وخلال الجولة، أكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، على جهاز الإشراف والشركة المنفذة بالالتزام التام بتنفيذ الأعمال طبقًا للبرنامج الزمنى، لافتًا إلى أن تلك الأعمال تأتى استمرارًا لخطة التنمية والانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية الجارية بالمدينة فى كافة المحاور ومن أهمها قطاع الطرق بجميع أحياء المدينة.



وفي السياق ذاته، صرح الدكتور محمد خلف الله، بأنه تم تنظيم عدة حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بأنحاء متفرقة بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على الظواهر العشوائية، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة.



وأوضح الدكتور محمد خلف الله، أن الحملات أسفرت عن ضبط ٦ مركبات " توك توك "، و6 مركبات " تروسيكل " لنباشين، و3 سيارات ربع نقل، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المضبوطات المختلفة والمتنوعة، وإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة من الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات والتعديات والمقامة من أصحاب المحال التجارية والكافيتريات على المسطحات الخضراء، وكذا إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، ومكبرات الصوت مع الباعة الجائلين، والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بجراج الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.



وأكد رئيس الجهاز، استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع الظواهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.



ونوه رئيس الجهاز، عن أن الحملات تمت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بمعاونة قسم شرطة التعمير بالمدينة.

