طرح محال تجارية وصيدلية ووحدات إدارية ومهنية ومخبز للبيع بمدينة بدر

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، عن طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (18م2: 37م2) ومخبز بلدي بمشتملاته بمساحة 395م2 بالمجاورة الأولى بالحي الثاني، و17 وحدة مهنية وإدارية بمساحات تتراوح بين (70م2: 102م2)، بالدور الأرضي بعددٍ من عمارات الإسكان  بالحي الثاني، المجاورة الثالثة بمدينة بدر.


وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أنه سيتم عقد جلسة المزاد العلني لبيع الـ7 محال والصيدلية والمخبز، يوم الثلاثاء الموافق 30/7/2024، وجلسة المزاد العني لبيع الـ17 وحدة إدارية والمهنية يوم الثلاثاء الموافق 6/8/2024.


جدير بالذكر أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر جهاز مدينة بدر، ويمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والمخبز والوحدات فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.


وفي السياق ذاته، أعلن المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم بيع 8 محال تجارية وصيدليتين بالأحياء: الثالث واالخامس واالسابع.


وأكد رئيس الجهاز، سعي الجهاز لتوفير خدمات مختلفة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات اللازمة من محال وصيدليات ومخابز وسوبر ماركت، مما يؤكد اهتمام هيئة المجتمعات الجديدة وجهاز المدينة بجميع الأحياء ومحاور الاسكان المختلفة.
 

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