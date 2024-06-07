عاجل.. فتح أسواق فنزويلا امام البرتقال المصري

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الآراضي عن فتح اسواق فنزويلا امام البرتقال المصري  جاء ذلك بناءا على تقرير تلقاه من  الدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعيه الخارجيه والحجر الزراعي المصري عقب اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الجانب الفنزويلي بحضور السيدة مساعد وزير الزراعة وا  وليمار بارتينوس سفير فنزويلا بالقاهرة والسفير كريم امين سفير مصر  بفنزويلا وعدد من ممثلى الجهات الفنية بوزارة الزراعة المصرية ونظرائهم الفنزويلين.


وقال "موسى" ان هذا اللقاء ياتي في إطار حرص الجانبان على تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين السيد القصير وزير الزراعة المصري وإيبان خيل وزير خارجية فنزويلا خلال اجتماعهم بالعاصمة الادارية الجديدة في نوفمبر الماضى وما جاء به من توصيات للتعاون فى مجالات الثروة الحيوانية والتحسين الوراثى السلالات والاستزراع السمكى والمياه وزيادة الميزان التجارى الزراعى بين البلدين.


والجدير بالذكر أن  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أعلن امس أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الان بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ نحو 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أيضا.


وأضاف "القصير" أن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.
 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

مشاهدة ملخص مباراة مصر وبوركينا فاسو.. كواليس اللقاء الناري (تفاصيل)

ملخص مباراة مصر وبوركينا فاسو.. ماذا فعلت الفراعنة في أول لقاء رسمي لـ حسام حسن؟ (تفاصيل)

تويتر مشاهدة كواليس اللقاء الصادم لـ"محاربي الصحراء".. ماذا حدث في مباراة الجزائر وغينيا؟ (تفاصيل ضرب نار)

"سقوط محاربي الصحراء".. مشاهدة يوتيوب ملخص مباراة الجزائر وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026

الفراعنة تتربع على قمة المجموعة.. نتيجة وملخص مباراة مصر × بوركينا فاسو في تصفيات مونديال 2026

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن حسم مشاركة ناديين في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الموسم المقبل

عاجل.. جمال علام يحسم الجدل حول الأندية المشاركة إفريقيا في الموسم القادم

كومباني يطالب بايرن ميونخ بضم لاعب برشلونة