مصرع شاب صعقا بالكهرباء بمركز صدفا في أسيوط

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إسعاف
إسعاف

لقى شاب مصرعه اليوم الجمعة صعقا بالكهرباء بمركز صدفا بمحافظة أسيوط. 
وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمصرع شاب صعقا بالكهرباء بمركز صدفا

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة صدفا وسيارة الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع شاب يدعى أ.أ.ع 18 سنة صعقا بالكهرباء

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزى تحت تصرف النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة

اسيوط صعق بالكهرباء

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