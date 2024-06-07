عبد الوهاب يشارك في افتتاح الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص الإماراتي ووفد مصري فني لإدارة الالعاب والمسابقات

غادر القاهرة اليوم الجمعة المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا متوجها للعاصمة الإماراتية أبوظبي لحضور افتتاح الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص الإماراتي، والتي يأتي انطلاقها بعد 5 سنوات وعدة أشهر من استضافة أبوظبي للألعاب العالمية 2019 .

كما يرافق الرئيس الإقليمي وفدا من الرئاسة الاقليمية يضم د. عماد محى الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب، والدكتور شريف الفولى رئيس قطاع الالعاب والمسابقات وليلة الشناوي مدير البرامج الصحية وحصة الزرعوني مدير الاتصالات وتطوير الشراكة. كما يقوم وفد فني مصري لإدارة الالعاب والمسابقات مكون من دكتور مصطفى شوقي المندوب الفني لتكنولوجيا المعلومات للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ودكتور عمر محمد، ومحمد سرور.



ويشارك في الألعاب والتي تستمر حتى 10 يونيو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» أكثر من 600 لاعب ولاعبة، في 6 رياضات هي: الريشة الطائرة، وكرة السلة، والبولينغ، وكرة القدم، والرياضات الإلكترونية، والقوة البدنية.

كما ينطلق غدا برنامج الكشف الصحي على اللاعبين ويستمر حتى يوم 9 يونيو بمشاركة المستشارون الإكلينيكيين الإقليميون الدكتور عديب جابر (عيون مفتوحة)،ود. سامي طبيب (اقدام مناسبة) ود. الهام عباس (ابتسامات خاصة)، ود. أحمد عبد الخالق رضوان (سمع الصحي)، ويبلغ إجمالي المتدربين 36 متدربا عبارة عن 6 من الجزائر، السعودية، الكويت، عُمان بالإضافة إلى 30 متدرب من الامارات