آيتن عامر تكشف عن أقرب الأعمال الدرامية لها وسبب فقدانها لوزنها

حلت الفنانة آيتن عامر، ضيفة كلًا من الدكتور باهي هاني والدكتورة نورهان معتمد يوم الأربعاء الماضي الموافق يوم 5 من شهر يونيو الجاري في برنامج "ساعة سعادة" الذي يذاع عبر شاشة قناة هى، وتحدثت آيتن عامر عن مسيرتها الفنية المليئة بالأعمال الدرامية المميزة كما تحدثت أيضًا عن حياتها الشخصية وكشفت عن سر فقدانها لوزنها.



آيتن عامر تكشف عن أقرب الأعمال الدرامية لقلبها من خلال برنامج "ساعة سعادة"

وكشفت آيتن عامر من خلال برنامج ساعة سعادة عن أكثر الأعمال الدرامية قُربًا لها من خلال أعمالها التي قدمتها في مسيرتها الفنية، وقالت:

من أقرب الأعمال الدرامية إلى قلبي مسلسل حضرة المتهم أبي والدالي، لأنهم أكتر عملين الجمهور عرفني بيهم وكانوا على قدر عالي من الجودة وكان ليهم صدى جماهيري عظيم".



آيتن عامر تكشف عن أسباب فقدانها لوزنها



ومن خلال لقاء آيتن عامر في برنامج ساعة سعادة كشفت عن سبب فقدانها لوزنها عندما سألتها المذيعة نورهان معتمد على اللايف ستايل الخاص بها، فـ قالت:

"بشرب زجاجة ماء صغيرة على الريق كل يوم ودي حاجه مهمه ما كنتش بعملها قبل كده بعدين باخد القهوة بتاعتي وبعدين أفطر".



وأضافت:

"الغدا بقى عندي مشكلة فيه، وهنا بنصح البنات اللي عايزة تخس إنهم يحضروا وجبة الغداء للأسبوع كله ويحطوا الأكل في التلاجة، عشان ميحتاروش في تحضير الغداء ويضطروا ياكلوا أي حاجة من اللي ماما عملاها أما العشاء فهو زبادي وفاكهة".



آخر أعمال الفنانة آيتن عامر

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة آيتن عامر هو مشاركتها في مسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس والذي تم عرضه في موسم دراما شهر رمضان الكريم لهذا العام الحالي 2024، وتنتظر أيضًا عرض فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "عنب" والذي سيتم عرضه في السينمات المصرية قريبًا.