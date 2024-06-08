قال جوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، إنه تم استبعاد الحارس ألكسندر نوبل من القائمة النهائية المشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تضم 26 لاعبا.

ناجلسمان يبرر التراجع عن قراره قبل اليورو

وأضاف ناجلسمان، في تصريحات لشبكة "أر.تي.إل" قبل مواجهة المنتخب اليوناني في المباراة الودية الأخيرة: "هذا ليس له علاقة بمستوى نوبل في الوقت الحالي، لقد قدم عروضا جيدة كما ظهر في التدريبات بشكل جيد".

وبرر قراره قائلا: "هناك عدم يقين فيما يتعلق بحالة جناح بايرن ميونخ ليروي ساني، وما إذا كان سيكون جاهزا للمشاركة أم لا، لهذا السبب قررنا اصطحاب لاعب إضافي بدلا من ضم 4 حراس مرمى".

وساهم نوبل في احتلال شتوتجارت لوصافة الدوري الألماني هذا الموسم.

من جهته، أكد فابيان فولجموث المدير الرياضي لشتوتجارت: "نحن وأليكس نرى أن هذا القرار ليس له علاقة بامكانياته ومهاراته. سيأتي وقت أليكس مع المنتخب الوطني.. أنا مقتنع للغاية بهذا".

وجاءت هذه الخطوة كمفاجأة، خصوصا أن ناجلسمان قال عند إعلانه القائمة المبدئية التي ضمت 27 لاعبا الشهر الماضي، إنه يرغب في المشاركة باليورو بوجود 4 حراس مرمى لأسباب تدريبية.

وفي البداية، كان من المرجح أن يغادر القائمة روبرت كنوخ، مدافع أينتراخت فرانكفورت، أو ماكسيميليان بيير، مهاجم هوفنهايم.

ومن المقرر أن تضم القائمة النهائية حراس المرمى الثلاثة الآخرين: مانويل نوير (بايرن ميونخ الألماني)، ومارك أندريه تير شتيجن (برشلونة الإسباني)، وأوليفر بومان (هوفنهايم الألماني).

ويتعين على ناجلسمان إرسال القائمة النهائية لليورو للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قبل منتصف ليل الجمعة.

ويستهل منتخب الماكينات منافسات اليورو بمواجهة المنتخب الاسكتلندي يوم 14 حزيران/ يونيو في ميونخ.

ويلتقي المنتخب الألماني مع المجر وسويسرا في دور المجموعات، حيث يتطلع للتأهل للمباراة النهائية التي تقام في برلين يوم 14 تموز/ يوليو.

