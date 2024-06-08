بولندا تهزم أوكرانيا وديا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز المنتخب البولندي على نظيره الأوكراني (3-1)، اليوم الجمعة، في مباراة ودية دولية ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

بولندا تهزم أوكرانيا وديا

وتقدم المنتخب البولندي في الدقيقة 11 عن طريق سيباستيان والوكيويس، ثم أضاف بيوتر زيلنسكي الهدف الثاني بعد ذلك بخمس دقائق.

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وفي الدقيقة 30 سجل تاراس رومانتشوك الهدف الثالث للمنتخب البولندي، فيما سجل أرتم دوفبيك الهدف الوحيد للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 42.

ويلعب منتخب بولندا في المجموعة الرابعة بأمم أوروبا إلى جانب "فرنسا وهولندا والنمسا".

ويتواجد المنتخب الأوكراني في المجموعة الخامسة إلى جانب "بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا".
 

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