إسكتلندا تتعادل مع فنلندا استعدادا ليورو 2024

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تعادل المنتخب الفنلندي مع نظيره الإسكتنلدي (2-2)، اليوم الجمعة، في مباراة ودية دولية في إطار الاستعدادات لبطولة أمم أوروبا يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا.

إسكتلندا تتعادل مع فنلندا استعدادا ليورو 2024

وتقدم المنتخب الإسكتنلدي بهدف عكسي سجله آرتو هوسكنين لاعب فنلندا في شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 54، ثم أضاف لورينس شانكلاند الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق.

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وفي الدقيقة 72 سجل بنيامين كالمان الهدف الأول للمنتخب الفنلندي، فيما أدرك أوليفر انتمان التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

وسيخوض منتخب إسكتلندا مباراة افتتاح يورو 2024 أمام نظيره الألماني مستضيف البطولة يوم 14 حزيران / يونيو الجاري.

وتضم المجموعة الأولى كذلك منتخبي سويسرا والمجر.
 

اسكتلندا فنلندا يورو يورو 2024 المانيا

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