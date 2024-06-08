بيبي يقرر مستقبله بعد اليورو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف مدرب بورتو الجديد، فيتور برونو، أن المدافع المخضرم بيبي "سيستمع إلى جسده" خلال بطولة أمم أوروبا 2024، وبعدها سيتخذ قراره بشأن مسيرته.

بيبي يقرر مستقبله بعد اليورو

وقال برونو، خلال تقديمه كمدرب جديد للتنانين، إن بيبي "رمز للنادي، لكن تجديد عقده يعد مسألة (معقدة)".

وأوضح "يتطلب الأمر قدرة معينة على إدراك إلى أي مدى يجب علينا أو لا ينبغي أن نتصرف، دون إيذاء أو إغضاب بيبي".

وأضاف "علينا أن ندرك ما هي أفضل طريقة للتصرف. علينا أيضا أن نتحدث مع بيبي، ونتخذ القرار الأفضل".

وينتهي عقد بيبي مع بورتو في يونيو/حزيران المقبل، ويعد مستقبله من الأمور العالقة بالنسبة للمدير الرياضي الجديد للفريق، الإسباني أندوني زوبيزاريتا.

ولعب بيبي لصفوف بورتو بين عامي 2004 و2007، قبل أن ينتقل لريال مدريد ثم يعود للفريق البرتغالي في 2019.

ورغم أن عمره يبلغ 41 عاما، إلا أن قلب الدفاع المخضرم كان لاعبا أساسيا بلا منازع مع بورتو، ويستعد حاليا مع منتخب البرتغال للمشاركة في بطولة أمم أوروبا، الخامسة في مسيرته.
 

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