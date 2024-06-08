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ألمانيا تستعد لليورو بفوز متأخر على اليونان

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز المنتخب الألماني على نظيره اليوناني 2-1، اليوم الجمعة، في مباراة ودية دولية استعدادا لبطولة كأس أمم أوروبا، المقرر إقامتها بين شهري حزيران/ يونيو الحالي وتموز/ يوليو المقبل.

ألمانيا تستعد لليورو بفوز متأخر على اليونان

وتقدم المنتخب اليوناني عن طريق يورجوس ماسوراس في الدقيقة 33، ثم أدرك كاي هافيرتز التعادل للمنتخب الألماني (55).

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وفي الدقيقة 89 سجل باسكال جروس الهدف الثاني لمنتخب الماكينات.

وكانت تلك المباراة هي الثانية وديا للمنتخب الألماني بعد تعادله السلبي مع أوكرانيا يوم الإثنين الماضي، وهي الأخيرة قبل خوض منافسات البطولة التي تقام على أرضه.

ويواجه منتخب المانشافت نظيره الاسكتلندي في مباراة افتتاح البطولة يوم 14 حزيران/ يونيو الجاري، كما تضم المجموعة الأولى أيضا منتخبي سويسرا والمجر.

 

المنتخب الألماني اليونان المانيا كأس أمم أوروبا باسكال جروس

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