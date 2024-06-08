سيشارك منتخب صربيا الأول في بطولة أمم أوروبا بألمانيا "يورو 2024"، رفقة القائد وصاحب الخبرات، دوشان تاديتش، والهداف الشهير ألكسندر ميتروفيتش.

نجم الهلال السعودي يتصدر قائمة صربيا لليورو

ويضع الجمهور الصربي، الذي سيشاهد منتخب بلاده في أمم أوروبا للمرة الأولى بعد غياب 24 عامًا، آمالا عريضة على المهاجم الآخر دوشان فلاهوفيتش، الذي أنهى الموسم بشكل رائع مع يوفنتوس.

وستلعب صربيا بقيادة المدرب دراجان ستويكوفيتش في المجموعة الثالثة بأمم أوروبا رفقة الدنمارك وسلوفينيا وإنجلترا.

وفيما يلي قائمة الـ26 لاعبًا للبطولة:

حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش (تورينو الإيطالي)، بريدراج رايكوفيتش (ريال مايوركا الإسباني)، دوردي بيتروفيتش (تشيلسي).

الدفاع: ستراهينيا بافلوفيتش (ريد بول سالزبورج النمساوي)، نيكولا ميلينكوفيتش (فيورنتينا الإيطالي)، ميلوش فليكوفيتش (فيردر بريمن الألماني)، سردان بابيتش (سبارتاك موسكو الروسي)، أوروش سباييتش (ريد ستار بلجراد الصربي)، نيمانيا ستوييتش (باتشكا توبولا الصربي).

الوسط: ساسا لوكيتش (فولهام الإنجليزي)، نيمانيا جوديلي (إشبيلية الإسبانية)، نيمانيا ماكسيموفيتش (خيتافي الإسباني)، إيفان إيلتش (تورينو الإيطالي)، سردان ميايلوفيتش (ريد ستار بلجراد الصربي)، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال السعودي).

دوشان تاديتش (فنربخشة التركي)، لازار ساماردزيتش (أودينيزي الإيطالي)، فيليكو بيرمانسيفيتش (سبارتا براج التشيكي)، فيليب كوسيتش (يوفنتوس)، فيليب ملادينوفيتش (باناثيناكوس اليوناني)، أندريا زيفكوفيتش (باوك اليوناني)، ميات جاشينوفيتش (أيك أُثينا اليوناني).

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش (الهلال السعودي)، دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس)، لوكا يوفيتش (ميلان)، بيتار راتكوف (ريد بول سالزبورج النمساوي).

