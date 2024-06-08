عمرو أديب: تحديات كبيرة تنتظر الحكومة الجديدة

أخبار مصر
بوابة الفجر

صرّح الإعلامي عمرو أديب بأن الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تواجه تحديات كبيرة. 

وأشار أديب، في تعليق خلال برنامجه «الحكاية» المعروض على قناة «إم بي سي مصر»، إلى توقعات بارتفاعات في بعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى زيادات غير متوقعة قد تحدث.

صعوبة الأوضاع خلال العام المقبل

وأوضح أديب أن الحياة في مصر لن تكون سهلة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، ومع ذلك، شدد على أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل بجد لتخفيف حدة هذه الصعوبات.

توقعات بتحسن الوضع الاقتصادي

وتابع أديب: «لن أكذب عليكم وأقول إن الوضع سيتحسن في الشهر المقبل أو حتى خلال ثلاثة أشهر، المسؤولون يتحدثون عن تحسن الأمور في منتصف أو نهاية عام 2025».

 الحاجة إلى سياسات ووجوه جديدة

أكد أديب على ضرورة وجود سياسات ووجوه جديدة في الوزارة لمواجهة هذه التحديات، مشددًا على أهمية وجود أشخاص قادرين على تحسين الأوضاع وتقديم سياسات جديدة لتحقيق ذلك.

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عمرو أديب: تحديات كبيرة تنتظر الحكومة الجديدة