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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

محافظات
بوابة الفجر

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2024 بنسبة نجاح 81.62% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 80 ألفا و982 طالبا وطالبة.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2024 بنسبة نجاح 78.57%، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.22% وتقدم للامتحان 3958 طالبا وحضر 3950 طالبا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2024  بنسبة نجاح 72.73 %، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 11 طالب، فيما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 100%، حيث بلغ عدد المتقدمين 131 طالبا.

وأعرب محافظ المنوفية، عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الأوائل والناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن.

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