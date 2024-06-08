نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.. اعرف نتيجتك

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اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى بنسبة نجاح 81.6%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 78.88% بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

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وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات فى سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

 

 

نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية محافـظ القليوبيــة نتيجة الإعدادية المهنية
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