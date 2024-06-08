توقعات صادمة من هيئة الأرصاد لطقس الأسبوع المقبل

حالة الطقس طوال أيام عيد الأضحى تشغل بال الكثيرين، بعدما أعلنت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بدء انخفاض درجات الحرارة من غدٍ الأحد، بمعدل من 3 لـ 5 درجات مئوية، حيث تكون الحرارة حول المعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، وتتراوح الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 35 و36 خلال فترات النهار يومي الأحد والاثنين.

وأضافت "غانم"، خلال بث مباشر، على "فيس بوك"، أن زيادة نسب الرطوبة تؤدي إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة بصورة أعلى من مُعدلاتها، وبدءًا من الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع تبدأ موجة أخرى حارة إلى شديدة الحرارة.

أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل تتجه نحو الارتفاع بشكل تدريجي، وتبدأ الثلاثاء بدرجة حرارة تصل إلى 38 درجة مئوية، ومع نهايات الأسبوع الخميس والجمعة تصل إلى 41 درجة مئوية في الظل والمحسوسة تكون أعلى من ذلك.

وأشارت إلى أن الموجة الحارة ستستمر حتى نهاية الأسبوع القادم وبداية عيد الأضحى 2024، وتكون بنفس شدة الموجة الحالية.

وحذرت منار غانم، المواطنين من طقس الأيام المقبلة، مطالبة بضرورة ارتداء غطاء للرأس، وعدم الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، وتغيير حرارة الجسم من فترة إلى أخرى.

موعد صلاة عيد الأضحى

وفقا للحسابات الفلكية لمعهد الفلك يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات الجمهورية كما يلى: