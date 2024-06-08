"المعجب غلطان".. أول تعليق من نجيب ساويرس على واقعة صفع عمرو دياب لمعجب



تصدر الفنان عمرو دياب محركات البحث على جوجل وأيضًا مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بسبب صفعه لمعجب من جمهوره أثناء غنائه في حفل زفاف إبنة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر والذي أُقيم أمس الجمعة الموافق يوم 7 من شهر يونيو الجاري، مما أثار هذا الفعل غضب الكثير من جمهور عمرو دياب ورواد مواقع التواصل الإجتماعي.



أول تعليق من نجيب ساويرس على واقعة صفع عمرو دياب لأحد المعجبين



وعلق رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس على هذا الحدث من خلال حسابه الرسمي على منصة إكس وقام بإعادة نشر الڤيديو الذي ظهر فيه عمرو دياب وهو يصفع المعجب، وعلق "ساويرس" قائلًا:

"المعجب شده من هدومه علشان يجبره يتصور معاه، فيه ناس معندهاش كياسة ورد الفعل ممكن زيادة لكن المعجب غلطان".



تعليقات وغضب الجمهور



وعلق العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي على هذه الواقعة يدينون عمرو دياب بأنه أخطأ في حق المعجب، ويرصد لكم الفجر الفني في السطور التالية أبرز تعليقات الجمهور

"قلة أدب الضرب على الوش ممنوع ياجدعان دة انسان معجب بيك وب اللي بتقدمه وطالع ياخد معاك صورة للذكرى حتى لو حط ايده عليك انت مش واحدة ست يعني هتقول بيتحرش بيك أبسط حاجة تبعد ايده وتسيبه لكن تضربه على وشه ؟! وياعالم كمان يمكن تكون شتمية ولا غلط فيه ؟!"

"حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يكسر خاطر حد للأسف العيب علي الناس إلى بتدي قيمة"

"الشاب من اعجابه وعايز يتصور شده من جنبه كمحبة عشان يلحق يتصور فرد عليه بقلم كان ممكن يزعق له ان شاء الله يترد له بدل القلم عشرة".



آخر أعمال عمرو دياب

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو دياب هو ألبوم جديد بعنوان "مكانك" وهو يحتوي على 12 أغنية والذي طرحه عبر موقع أنغامي وكانت آخر أغنية بعنوان "معنويات مرتفعة"، كما يستعد عمرو دياب لإحياء حفلات غنائية عديدة في هذا الشهر الجاري أبرزهم حفلة في بيروت ودبي.