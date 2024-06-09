مدن أوروبية تشهد مظاهرات داعمة الشعب الفلسطيني

شهدت العديد من المدن الأوروبية، السبت، مظاهرات داعمة الشعب الفلسطيني تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي العاصمة الألمانية برلين، أوقفت قوات الأمن 20 متظاهرا على الأقل خلال مظاهرة شارك فيها الآلاف للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل "إسرائيل تقتل الأطفال"، "إسرائيل دولة إرهابية"، "وقف إطلاق النار الآن"، "ألمانيا تمول، إسرائيل تقصف".

وأشارت المتحدثة باسم شرطة برلين أنيا ديرشكي، في تصريحها للصحفيين، إلى توقيف أكثر من 20 متظاهرا لأسباب مختلفة.

وفي العاصمة النمساوية فيينا، تظاهر نشطاء أمام أحدى فروع سلسلة مطاعم ماكدونالدز، داعين المارة لمقاطعة سلسلة المطاعم على خلفية اتهامها بدعم السلطات الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة.

ووزع النشطاء على المارة مأكولات من المطبخ الفلسطيني مثل الفلافل والحمص، وأشاروا إلى أن إسرائيل تحاول تجاهل ومحو الثقافة الغذائية الفلسطينية.

كما شهدت مدينة تورينو شمالي إيطاليا، احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية" ورددوا شعارات من قبيل "كلنا مناهضون للصهيونية" و"فلسطين حرة".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.