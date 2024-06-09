سواريز يتصدر قائمة أوروجواي لكوبا أمريكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عاد المهاجم المخضرم، لويس سواريز، لقائمة منتخب بلاده الأوروجوائي المكونة من 26 لاعبا، والتي أعلن عنها المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، لخوض بطولة كوبا أمريكا المقبلة.

سواريز يتصدر قائمة أوروجواي لكوبا أمريكا

وضمت القائمة أيضا أسماء مثل بريان أوكامبو (قادش)، والمدافع خوسيه ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد)، ولاعبي الوسط فيديريكو فالفيردي، نجم وسط ريال مدريد، ورودريجو بيتانكور، لاعب توتنهام، وداروين نونيز، مهاجم ليفربول.

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وسيخوض سواريز (37 عاما)، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي حاليا، وبرشلونة وليفربول سابقا، بطولة كوبا أمريكا للمرة التاسعة، والتي سبق أن توج بلقبها في 2011 بالأرجنتين.

كما استدعى بييلسا مدافع برشلونة، رونالدو أراوخو، إضافة لنيكولاس دي لا كروز وماتياس أوليفييرا ونايتان نانديز.

وتلعب أوروجواي ضمن المجموعة الثالثة في كوبا أمريكا، مع بوليفيا وبنما وصاحبة الأرض، الولايات المتحدة. 
 

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